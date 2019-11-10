قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن المشاعر والطاقة السلبية والحزن الشديد من شأنهم إصابة الإنسان بأزمة طبية: "الناس في مقتبل العمر وبسبب فراق حبيب أو صدمة عاطفية تؤدي إلى أزمة قلبية عنيفة جدا ويحس بألم فظيع، وتشجيع بعض الفرق ممكن يبقى خطر على القلب".

وأضاف "شعبان" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه على خلفية إقامة المونديال باليابان زاد استقبال حالات المرضى بمعاهد القلب اليابانية نتيجة التشجيع الجنوني والتعصب والمشاعر السلبية للمشجعين، موضحا أن الاعتدال في المشاعر هو السبيل الأصح حتى لا يصاب أحد بمخاطر الأمراض القلبية.

وأكد عميد معهد القلب السابق، أن الأزمات النفسية والاكتئاب النفسية من الممكن أن يؤدي إلى مرض المياه البيضاء على العين؛ وهو ما أصيب به سيدنا يعقوب بعدما فقد ابنه يوسف: "شدة الحزن بتؤدي لمية بيضا على العين، ويبدأ مرض نفسي وينتهي عضوي"، مشيرا إلى أنه من الضروري الفضفضة والبكاء للتنفيس عن الحزن: "اللي بينام وهو زعلان الدورة الدموية بتكون في أقل مستويات نشاطها، والإنسان بيبقي عرضة للجلطات، وصلاة الفجر هي وقاية من أزمات القلب".