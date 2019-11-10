حازم عبد العظيم يشيد بالمعاملة في السجون: ممتازة والأكل فوق ما نتخيل

عرضت شاشة "extra news "، مقطع فيديو يرصد لقاء أعضاء نيابة أمن الدولة العليا مع نزيل سجن طرة حازم عبد العظيم، خلال زيارة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا لطرة لمتابعة أوضاع نزلاء السجون.

وتحدث حازم عبد العظيم، عن الطعام داخل السجن، حيث قال: "الأكل مثلا بصراحة فوق ما نتخيل، أنا مش بجامل، بيجلنا لحمة مرتين في الأسبوع، وبيض وفاكهة على طول وجبن وخضار، حتى أنا بقعد أهزر معاهم وأقولهم إية الحاجات دي كلها".

وتابع: "فتحات التهوية في الغرفة كويسة، عدد الشبابيك كويس عندنا في الأوضة 6 شبابيك، والإضاءة جيدة فيه لمبتين نيون بس عاوزين واحدة ثالثة، وبالنسبة لوضع السجن أحسن ما تخيلت بكتير".

وواصل: "أهم حاجة عندي المعاملة وهما بصراحة معاملتهم ممتازة، بيتعاملوا مع الناس الوزير زي الغفير، بس اللي بيحترم نفسه المأمور والضابط والشاويش بيحترموه".