قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الدولة وفرت مياه الشرب بنسبة 98% على مستوى الجمهورية، حيث وضعت برنامج قومي لتغطية مصر بالصرف الصحي خاصة في القرى، وسيتم تغطيتها بنسبة 50-60% عام 2022.

وأوضح "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن المدن مغطاه بالصرف الصحي بنسبة أوشكت على 100%، كما أن هناك أكثر من 200 ألف بالوعة صرف صحي في القاهرة، وأغطيتها مصنوعة من الزهر، وبعض معدومي الضمير يسرقونها لبيعها بطرق غير شرعية.

وأشار إلى أن تكلفة غطاء البالوعة الواحد 5 آلاف جنيه، والشركة بدأت في وضع تصور للتغلب على هذه المشكلة، من خلال وضع شبكة من الحديد أسفل الغطاء للتصدي لسقوط الأطفال والمواطنين فيها، وهناك نوع جديد من الأغطية يتم تجربتها حاليًا لا قيمة لها حال سرقتها، للتصدي لسرقة أغطية البالوعات، مخاطبًا المواطنين: "كلنا حراس لبلدنا، ولو حد شاف حد بيسرق غطاء بالوعة يبلغ عنه".

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في محافظة المنوفية نتيجة السقوط ببالوعة صرف صحي، "ربنا يرحم اللي ماتوا ويصبر أهاليهم"، كما أن الدولة المصرية تأخذ اتجاه لإعادة تشكيل البنية الأساسية، لتصبح جميع القرى المصرية بها مياه شرب صالحة، وصرف صحي؛ لعدم إتاحة الفرصة لعمل ترانشات للصرف الصحي تسقط على المواطنين.

وأوضح أن الحرامية والنصابين وقطاع الطرق يسرقون أغطية البالوعات التي يسقط فيها المواطنين والأطفال، متسائلًا: "فين المحليات والمواطنين من اللي بيحصل.. اللي يشوف حد بيسرق غطاء بالوعة يديله على دماغه ويبلغ عنه"، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لتحقيق حق أصيل للإنسان بتوفير مياه شرب نظيفة ووجود صرف صحي".