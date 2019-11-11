استجابت أحياء ومراكز ومدن الجيزة لشكاوى عدد كبير من المواطنين بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري ومديرية الصحة بشن حملات لرش بؤر تجمعات القمامة لمكافحة البعوض والترصد الحشري بكل أنواعة "الذباب - الناموس - البرغوت وغيرها" باستخدام المبيدات غير الضارة بصحة المواطنين.

وقالت محافظة الجيزة في بيان إن الحملات هدفها حماية الأهالي من الأمراض المتوطنة ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض حفاظا على الصحة العامة بالتزامن مع المجهودات اليومية التي تنفذها هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول من البؤر والتجمعات التى يتم رصدها.

من جانبه، أعلن محمد نور رئيس حي العمرانية، البدء في رش المبيدات لمكافحة الحشرات ببؤر تجمعات القمامة بشوارع منشية الصدر وعثمان محرم والثلاثيني وخاتم المرسلين حفاظا على صحة الأهالي.

وأشار تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، إلى أن أجهزة الحي قامت بتحذير أصحاب الأغنام بعدم تركها ببؤر تجمعات القمامة بشارع البحر الأعظم والتي يتم رفعها أو أماكن رش المبيدات والتي قد تؤدي إلى حدوث نفوق للأغنام.