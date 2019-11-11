لمكافحة الذباب والحشرات.. سيارات رش تجوب الشوارع والمزارع بقنا

واصلت سيارات تابعة لمديرية صحة قنا، عمليات رش شوارع مدينة قنا لمحافظة الذباب والحشرات ويرقات الباعوض الناقة للأمراض .

وقال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه بناء على تعليمات من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظة قنا، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تستمر الحملة المكثفة لأعمال رش البعوض والحشرات باستخدام السيارات المجهزة لأجهزة الضباب وأدوات المكافحة والاستكشاف، وأعمال الترصد الحشري ليرقات البعوض، وذلك لحماية الأهالي من الأمراض المتوطنة ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض حفاظا على الصحة العامة.

وأضاف أن حملة الرش تستمر للأسبوع الثالث عشر على التوالي، ولاتزال الحملة مستمرة بالشوارع والقرى، وتشمل المزارع الحيوانية ومحطات الألبان وأماكن المتنزهات العامة.