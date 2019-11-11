سيطر رجال الإطفاء والحماية المدنية اليوم على حريق نشب في عمود إنارة قبل وصول الحريق إلى مبنى مدينة الطالبات المجاور للعمود، ما أثار ذعر الطالبات حيث يقع المبنى بجوار كلية التجارة بجامعة قناة السويس في مدينة بورفؤاد.

كان اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد قد تلقى إخطار من إدارة الإطفاء والحماية المدنية يفيد بتقليهم بلاغ بنشوب حريق في عمود إنارة مجاور لمبنى الطالبات بالجامعة، وتحركت سيارات الإطفاء والحماية المدنية وطوارئ الكهرباء والإسعاف ولم يسفر الحريق عن إصابات وتبين أن حجم الخسائر محدود من المعاينة الأولية.

ويجري رجال الأمن استكمال الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.