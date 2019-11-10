وجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على تعاملهم باحترافية، مع الحريق الذي اندلع بأحد إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153.

وقال المحافظ، في بيان صادر عنه، إن فريق العمل استطاع السيطرة على الحريق في خلال 45 ثانية، متابعا: هذا دليل على اليقظة والاستعداد المستمر للتعامل مع حالات الطوارئ، فلولا تعاملهم ببراعة مع الموقف لتحول إلى كارثة".

وكان مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أعلن تعرض طائرة تابعة لشركة "اسكاي أب" الأوكرانية، بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدى إطاراتها نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وأوضح المصدر، أن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ، تعامل بأقصى سرعة لإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة خلال 45 ثانية.

وأشار إلى أنه جرى إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

وأشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ بمطار شرم الشيخ على الأداء الاحترافي في التعامل مع الحريق، من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.

وتقدمت وكالة نيو ستار التابع لها الطائرة، الشكر لرجال محطة شرم الشيخ للخدمات الأرضية على حسن تصرفهم وبسالتهم ومهنيتهم في التعامل مع الحريق.