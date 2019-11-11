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"البحوث الفلكية" يحذر من النظر للشمس اليوم: "قد تسبب العمى"

"البحوث الفلكية" يحذر من النظر للشمس اليوم: "قد تسبب العمى"

«جمارك السويس»: الإفراج عن 623 سيارة بـ129.6 مليون جنيه فى أكتوبر

«جمارك السويس»: الإفراج عن 623 سيارة بـ129.6 مليون جنيه فى أكتوبر

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بسبب الميراث بالمنوفية

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بسبب الميراث بالمنوفية

"العربة الطائرة".. سيارة "بورش" تقتحم الطابق الثاني لمبنى تجاري

"العربة الطائرة".. سيارة "بورش" تقتحم الطابق الثاني لمبنى تجاري

"الوزراء" عن هروب فتاة مع والديها من المستشفى: "مدبولي يتابعها بنفسه"

"الوزراء" عن هروب فتاة مع والديها من المستشفى: "مدبولي يتابعها بنفسه"

لمكافحة الذباب والحشرات.. سيارات رش تجوب الشوارع والمزارع بقنا

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