أكد الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية سجلت زلزالا وقع الساعة الـ9 مساء و9 دقائق بتوقيت القاهرة، بقوة 4.3 ريختر، شعر به سكان المعادي وزهراء المعادي والقطامية بمنطقة شرق القاهرة وبدون خسائر حتي هذه اللحظة.

وأضاف بدوي لـ"الوطن"، أن هذا الزلزال يعد من الزلازل الصغيرة، والتي حدث بطريقة طبيعية نتيجة للفوالق والتصدعات بمنطقة شرق القاهرة، موضحا أنه غير المتوقع بحدوث أي زلازل خلال الفترة المقبلة.

وأشار بدوي إلى أنه لا علاقة بين الزلزال الذي وقع اليوم، بالهزة الأرضية التي وقعت أمس، من المستبعد حدوث هزات خلال الأيام المقبلة.