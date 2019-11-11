كشف الدكتور حسام عبدالمولى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كواليس تغريم إحدى شركات مكافحة الحشرات بسبب رسائل الهاتف المحمول، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضح عبدالمولى، أنهم اكتشفوا أن هذه الشركات تحصل على أرقام العملاء من بعض البنوك ومن شركات الاتصالات، خاصة الأرقام التي يدفع أصحابها فواتير عالية، مضيفًا أن هناك بعض من يسرب بيانات العملاء المميزين.

وأشار إلى أن بعض شركات الاتصالات متورطة في هذه القضية، متوقعًا أن تكون القضية أكبر من مجرد إزعاج للمواطنين.

ونصح عبدالمولى المواطنين بعدم التجاوب مع أي رسائل من أرقام مجهولة المصدر، متوقعًا صدور عقوبات بسبب تسريب بيانات العملاء.