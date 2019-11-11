تسريب صوتي يكشف تدخل أردوغان بشكل مباشر في عمل الإعلام التركي

عرضت الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc" تسريبًا صوتيًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يهاتف رئيس قناة "24 TV"، المدعو عاكف باقي، يكشف تدخل أردوغان إبان شغله منصب رئيس الوزراء في السياسة الإعلامية للقناة.

ويقول أردوغان، خلال المكالمة: "أتابع برنامج سياسة 24 لمصطفى وهناك أشياء غريبة، وهم يضفون شرعية على الاحتجاجات في الشارع كما يشرعون جميع أنواع التهديدات".

ورد عليه رئيس القناة: أنت على حق يا معالي رئيس الوزراء.

وتابع أردوغان: هم يحاولوا توضيح شيء ما موجود في أجندتهم من ناحية مصطفى قار علي أوغلو، ومن ناحية أخرى صحفيون وكتاب مثل علي بيرم أوغلو وحسن جمال وأورال وأوكاي جونانسين.

وأضاف: أنا لا أفهم لماذا تشكلون مثل هذا الكادر أنا مندهش.

وقال رئيس القناة: أنا لم أتمكن من متابعة برنامج مصطفى كثيرًا.

ورد أردوغان: أنا أتفهم ذلك لكن لماذا لا نرد ردًا قويًا على هذا، ولا يمكنني أن أشرح لك ذلك فهؤلاء الرجال ليسوا بشيء بالنسبة لنا.

ورد رئيس القناة: تمام سأتصل حالا بمصطفى يا معالي رئيس الوزراء.