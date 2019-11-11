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طقس اليوم الإثنين 11-11-2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الإثنين 11-11-2019 في مصر والدول العربية

تسريب صوتي يكشف تدخل أردوغان بشكل مباشر في عمل الإعلام التركي

تسريب صوتي يكشف تدخل أردوغان بشكل مباشر في عمل الإعلام التركي

"بلبل ومها".. كيف تسمي دول بحر العرب الأعاصير؟

"بلبل ومها".. كيف تسمي دول بحر العرب الأعاصير؟

"قرون ووشم وعيون ملونة" في منافسات معرض بروكسل للفنون الجسدية

"قرون ووشم وعيون ملونة" في منافسات معرض بروكسل للفنون الجسدية

قصر "ألكسان باشا".. كل ما تريد معرفته عن متحف أسيوط القومي

قصر "ألكسان باشا".. كل ما تريد معرفته عن متحف أسيوط القومي

أسعار المواصلات والمزارات والإقامة.. دليلك لقضاء شتاء مميز في أسوان

أسعار المواصلات والمزارات والإقامة.. دليلك لقضاء شتاء مميز في أسوان

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أحدهم اكتشف أنه يعاني من السرطان.. مشاهير أنقذهم المعجبون من الموت

أحدهم اكتشف أنه يعاني من السرطان.. مشاهير أنقذهم المعجبون من الموت

من النهاردة مفيش إجازات.. بعد المولد النبوي "مش هترتاح"

من النهاردة مفيش إجازات.. بعد المولد النبوي "مش هترتاح"

"مش راضي يتهش".. سر انتشار الذباب في الشوارع والمنازل بنشاط

"مش راضي يتهش".. سر انتشار الذباب في الشوارع والمنازل بنشاط

توفيت به الطالبة "شهد".. ماذا يعني مصطلح "إسفكسيا الغرق"؟

توفيت به الطالبة "شهد".. ماذا يعني مصطلح "إسفكسيا الغرق"؟

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