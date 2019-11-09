سخر سامح شكري وزير الخارجية، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما تحدث الأخير عن محاولة الانقلاب الفاشلة في بلاده، بالقول: "ظنوا أن تركيا ستنهار مثل مصر".

وقال وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "هذا الكلام شيء مضحك، إذا كانت مصر منهارة مع كل ما ينجز فيها من مشاريع وكل التقارير التي تصدرها الدوائر الدولية الاقتصادية والسياسية، وكل ما تشهده العين، من افتتاحات متكررة لمشاريع قومية".

وأضاف: "مش عارف الكلام ده كيف يستقيم، وكيف لأحد أن يلقي له أي بال".