أخبار ما تفوتكش.. انتحار شاب في بث مباشر عبر فيسبوك وتألق محمد صلاح

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

محافظة المنوفية تصرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة من ضحايا بالوعة الصرف الصحي

أصدرت محافظة المنوفية، بيانا حول واقعة مقتل وإصابة 6 أشخاص سقطوا في بالوعة الصرف الصحي أثناء تسليكها، أكدت فيه، أنه جرى تسليم محطة رفع قرية بمم إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في شهر نوفمبر 2018 للتشغيل والانتقال بها، حيث جرى تطهير وتسليم 10 كم وتوصيلهم وتشغيلهم للصرف الرئيسي منتصف شهر أكتوبر 2019.

طقس الغد مائل للحرارة وتوقعات بسقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا، الاثنين، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

دموع الجداوي وشهامة السقا وانهيار خطيبته.. 6 مشاهد في حب هيثم أحمد زكي

أقيم يوم أمس السبت، عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، داخل مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

أحمد مراد بعد أزمة نجيب محفوظ: أشباه مثقفين.. والقانون سيحكم بيننا

نشر الكاتب أحمد مراد، بيانًا، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، للرد على ما أُثير على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه بالإساءة إلى الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ.

وزير الآثار: اكتشاف "حيوان غريب" قد يحل لغز أبو الهول

كشف وزير الاثار خالد العناني، أنَّ علماء الآثار يحاولون استكشاف حيوان غريب جدا قد يكون أسدًا أو لبؤة؛ يعتقد أنَّه قد يشكل الأصل وراء هيئة تمثال أبو الهول.

كاملة التشطيب.. متحدث الإسكان يكشف إجراءات التقدم للإعلان الـ 12

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الإعلان الـ 12 لوحدات الإسكان الاجتماعي جرى طرحه تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة"، بمحافظات الشرقية، والإسكندرية، والدقهلية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة، والغربية، موضحًا أنه ينتهي اليوم الأسبوع الذي جرى تخصيصه للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، لسداد المقدمات، وتسجيل البيانات إلكترونياً.

الوزراء والداخلية يلاحقان أسرة طفلة مريضة بعد تهريبها من المستشفى

قال مصدر أمني، إن وزارة الداخلية تفحص بلاغا بهروب والدة طفلة تعاني من السرطان من داخل مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس، بعد أن تم نقلها للمستشفى للعلاج على نفقة الدولة، لقيام أسرتها بطلب علاجها وترددهم على مدينة الإنتاج الإعلامي لتوصيل صوتهم للمسؤولين.

عاجل.. شاب يشنق نفسه في بث مباشر على فيس بوك بمدينة السلام

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف غموض وفاة شاب في ظروف غامضة بمنطقة السلام تبين من التحريات أن الضحية تخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بعد تناوله مخدر الاستروكس، تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

متحدث "الكهرباء": نضع آليات لتسجيل قراءة العدادات عن طريق "الصور"

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تقوم بوضع آليات حديثة لتسجيل قراءات العدادات عن طريق التقاط صورة لضمان الدقة والتأكد من استخدامات المواطنين بدقة كبيرة، متابعا: "التجربة دي بيتم تعميمها على مستوى كل الشركات والمردود منها كويس جدا"

"كان رايح مع زوجة أخوه تولد".. سباك ينقذ غرفة عمليات مستشفى طوخ من الغرق

وجه الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الشكر لأحد المواطنين، يدعى نادر الخياط، ويعمل سباك، تدخل طواعية منه لإصلاح خط المياه المغذي لغلاية العمليات، بالمقر المؤقت لمستشفى طوخ، خلال تواجده الجمعة الماضية، بصحبة زوجة شقيقه، والتي كانت تحتاج لإجراء عملية ولادة، وتسبب العطل في تأخر التعامل مع الحالة.

تألق صلاح.. عقدة أجويرو و"مقبرة أنفيلد".. 3 مشاهد من لقاء ليفربول والسيتي

تفوق فريق ليفربول الإنجليزي على حساب ضيفه مانشستر سيتي، على ملعب أنفيلد، بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي شهد العديد من الأحداث المثيرة.