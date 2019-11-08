تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

"وجدوا جثته داخل الحمام".. تفاصيل اكتشاف وفاة هيثم أحمد زكي

قال مصدر أمني، إن فريقا من نيابة جنوب الجيزة، يناظر جثة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، داخل منزله بكمباوند بيفرلي هيلز بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب تلقيهم إخطارًا رسميًا بوفاته في الساعات الأولى من أمس، ولم تصدر النيابة قرارها حتى الآن.

نص كلمة السيسي في احتفال المولد النبوي: "مكنتش طمعان في حاجة"

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، شعب مصر والشعوب العربية والإسلامية كافة، بمناسبة ذكرى المولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

السيسي يكرّم نماذج أثرت الفكر الإسلامي في ذكرى المولد النبوي

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من النماذج المشرفة التي أثرت الفكر الإسلامي الرشيد من مصر والعالم الإسلامي، بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.

ملك البحرين لـ"السيسي": مصر تحقق نهضة تنموية رائدة في عهدكم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس بمطار القاهرة الدولي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

مصر وإثيوبيا والسودان تلتزم بآلية مشتركة لملء وتشغيل سد النهضة

اتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، واجتمع وزراء خارجية ووفود البلدان الثلاث مع وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي في واشنطن.

غلق جزئي لشارع الهرم بسبب أعمال "مترو الأنفاق"

قالت مصادر أمنية إن الإدارة العامة للمرور بالجيزة، ستغلق شارع الهرم بشكل جزئى بالاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ في الساعة الـ12 صباح غدا الجمعة وتنتهي في الخامسة صباح الأحد المقبل.

خاص.. الورقة التي كُتبت يوم ميلاد هيثم أحمد زكي.. و5 من أصحابها رحلوا

تنشر "الوطن" قصاصة ورقية، حصلت عليها مِن أرشيف الموسيقار الكبير إبراهيم رجب، وتحمل هذه القصاصة أبياتاً لحنها "رجب" يوم ميلاد هيثم أحمد زكي عام 1984، وغناها في "السبوع"، وكتب الكلمات الشاعر الكبير والفنان صلاح جاهين، الذي كان بمثابة "التوأم" لإبراهيم رجب والحبيب والصديق لأحمد زكي.

"لو الأكل في إيده يسيبه للمحتاج".. فتاة تسرد مواقف إنسانية لـ هيثم أحمد زكي

"أنا مبتلى بالوحدة زي أبويا".. هكذا وصف الراحل هيثم أحمد زكي حياته في لقاء تلفزيوني سابق، متحدثا عن وحدته عقب وفاة والده، وكيف تشابه وابتلي كما ابتلي الأخير بالوحدة، ليرحل عن عالمنا، صباح أمس، تاركا أثره الطيب على نفوس من تعاملوا معه، داخل أو خارج الوسط الفني.

"السلة" يعلن "عقوبات القمة": إيقاف 5 لاعبين ومدرب الزمالك وتغريم الأهلي

قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، توقيع عقوبات على ناديي الأهلي والزمالك، على خلفية الأحداث التي نشبت بين الفريقين في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.