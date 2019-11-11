تنظم وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون بمنطقة سجون طرة بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن مجالس معنية بحقوق الإنسان لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.

كما يشارك في حضور المنتدى بسجن طرة العديد من الشخصيات العامة وعدد من مساعدي الوزير والإعلاميين ويجرى حضور المنتدى جولة داخل سجن المزرعة لتفقد أوضاع النزلاء ومصانع الأخشاب فضلا عن الاطلاع على الرعاية الرياضية للنزلاء.

كما يستعرض مسؤولو السجون جهود وزارة الداخلية في الارتقاء بحياة السجناء من كافة الجوانب وكافة أوجه الرعاية المقدمة لهم.