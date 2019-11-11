قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن المجتمع الآن يحتاج إلى عملية شاملة لتصحيح وتجديد الفكر الديني، تتضمن تغيير محتوى ما يقدم للمجتمع وتنقية التراث وتجديد الفكر.

وأضاف "رضا" خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر"، إنه عند الحديث عن تجديد الخطاب الديني، يجب أولا توضيح مفهوم الخطاب الديني، فهو عبارة عن التصور النهائي الذي يخرج به للناس، وهو المحتوى الذى يقدم للمجتمع عبر وسائل الإعلام، سواء كان منبر أو صحيفة أو غير ذلك من وسائل المعرفة.

وتابع رضا، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية المولد النبوي الشريف، إلى وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، بعقد مؤتمر لتصحيح المفاهيم الخاطئة بالفكر الديني والثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة وتوضيح قضايا الشأن العام، تعد خطوة هامة، تعكس مدى وعي القيادة السياسية بخطورة الأفكار المتطرفة والمتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجامعات التطرف والإرهاب.

وأشار إلى أن جماعات الإرهاب والتطرف، تستغل المفاهيم الخاطئة بالفكر الديني، لتجنيد الشباب وتشويه أفكارهم، ليصبحوا متطرفين فكريا، وبالتالي يتم استخدامهم في أعمال إرهابية في أي مكان، وهو الأمر الذى يشير إلى أهمية تنقية وتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة.