أشاد الإعلامي عمرو أديب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لأكاديمية الشرطة، ومتابعته اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد، المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مشيرًا إلى أن الشاب في مصر يحتاج للثقة في أن هناك عدالة في الاختيار، وأن يكون مستقبله بين أيدي عادلة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": أنه يشفق على الطلاب الذين تفاجئوا اليوم بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية في اختبارات كشف الهيئة، موضحًا أن الرئيس السيسي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة القضاء على الواسطة، ومحوها من ذاكرة المصريين.

وتابع: "المجتمع لازم يشعر بالعدالة، واختيار الكفاءات التي تصلح، ضابط جيش أو شرطة لازم يكون فت ولائق جيدا نفسيا عصبيا، علشان الدولة بتصرف عليه دم قلبها، لما يطلع ضابط مش كفء أو مهندس أو دكتور، يودونا في داهية ممكن يعمل مأساة في الدولة، الدولة التي تعلم ابنائها مجانا تكون المساواة كلمة السر".