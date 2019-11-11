شهد عدد من البنوك تباين في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019.

وتقدم "الوطن" لقرائها استمرارًا للخدمات التي تقدمها يوميًا، متوسط أسعار العملات مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.38 جنيهات للشراء و4.40 جنيهات للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.35 جنيهات للشراء و4.40 جنيهات للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو بنك كريدي أجريكول نحو 17.80 جنيها للشراء و17.96 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.77 جنيها للشراء و17.94 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.26 جنيهات للشراء، و4.31 جنيهات للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.28 جنيهات للشراء و4.31 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق نحو 20.70 جنيها للشراء و20.87 جنيها للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.67 جنيها للشراء و20.86 جنيها للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.09 جنيها للشراء و16.19 جنيها للبيع، وفي بنك مصر نحو 16.09 جنيها للشراء و16.19 جنيها للبيع.