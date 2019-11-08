تباينت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في عدد من البنوك، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق نحو 20.70 جنيه للشراء و20.87 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.67 جنيه للشراء و20.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.38 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.35 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو بنك كريدي أجريكول نحو 17.80 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.77 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.26 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.