الزراعة: الأمن الغذائي من أعمدة الأمن القومي

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّ قطاع الزراعة من القطاعات التي لها دور كبير في التنمية الشاملة التي تتم في مصر، إذ إنّ لدينا عدد كبير من سكان الريف يعملون في قطاع الزراعة، كما أنّ التنمية في المناطق الريفية تقلل بشكل كبير من التعرض لحالات الفقر، أو العزوف عن المنظومة الزراعية التي تساعد على توفير مصدر الدخل للمواطنين في الريف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أنّ الأمن الغذائي من أعمدة الأمن القومي، تقوم عليه الكثير من الصناعات، مثل تخزين ونقل وقيمة مضافة على المنتجات الزراعية، ما يزيد فرص العمل وتحسن الاقتصاد الكلي للدولة، إلى جانب الثروات الحيوانية المرتبطة بالنشاط الزراعي، واستغلال المخلفات الزراعية والحيوانية إذ يعاد تدويرها مرة أخرى للاستفادة منها في تصنيع الأعلاف والأسمدة الزراعية، ما يعود بالنفع على المواطن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أنّ الوزارة مهتمة بإرشاد المزارع بنوع المحصول وكيفية تسويقه بعد ذلك، ما يزيد اهتمام المزارع بالمشاركة في المنظومة الزراعية.