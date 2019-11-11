قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه هناك فرصا لسقوط الأمطار على حلايب وشلاتين ومرسى علم، والأمطار هناك غزيرة، وهناك فرص سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد لمناطق من جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ والطور، ولكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن السواحل الشمالية والقاهرة والمحافظات لاتوجد أي فرص لسقوط الأمطار هناك.

وأكد شاهين، أن الرياح هادئة على أغلب الأنحاء، وحركة البحرين الأحمر والمتوسط مستقرة ومهيأة لكافة الأنشطة البحرية، لافتا إلى أن المواطنين يستطيعون اللجوء للملابس الشتوية من بداية سبتمبر.