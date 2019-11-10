قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنَّه نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية تكونت شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق، وقلت معها الرؤية بشكل كبير ووصلت لأقل من 100 متر ببعض الأماكن وهو ما يسمى بالضباب.

وتستعرض "الوطن" نصائح للسائقين لتفادي الضباب على الطرق السريعة وفقًا للواء مجدي الشاهد الخبير المروري على النحو التالي:

- الضباب يسبب ضعف الرؤية على قائد المركبة، ويضعف قدرته على تقدير المسافات والسرعة، لذا يتوجب تخفيف السرعة بالقدر المستطاع، وترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي أمامه، وعدم تجاوز السيارات.

- يجب أن يحرص قائد السيارة في حالة الضباب أن يكون في مجال رؤية مناسب على الطريق يتيح له كشف المنطقة في الاتجاهين.

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح بة الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها، مع مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

- عدم التوقف في الطريق، والخروج منه مع تشغيل الأضواء والإشارات، وإبلاغ الشرطة عن أي مشكلة.

- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الآخرين بوجودك.

- في حالة تعطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن، وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل جميع الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- في حالة الاقتراب من شاحنة كبيرة يجب أن يبطئ من سرعته، والسير بحذر شديد.

- في حالة تواجد صحراء مع الرياح، يجب الانتباه للرمال الناعمة لأنها تقلل الرؤية، كما أنها تساعد على التأثير على حركة إطارات السيارة.

- سقوط الأمطار يسبب انزلاق الإطارات في أثناء القيادة، لذا يجب فحص سُمك النقشة المتواجدة على إطارات السيارة، أنها كلما قل سمكها تزاد المسافة التي يحتاجها للتوقف، كما أنها تسبب الانخفاض في مجال الرؤية.

- في حالة وجود تجمعات لمياه الأمطار يجب السير ببطء، وفي حال حدوث انزلاق للسيارة يجب عدم الضغط على البنزين أو الفرامل، ويفضل إمساك المقبض بإحكام، وتوجيه السيارة في اتجاه الانزلاق حتى يصل إلى مسافة يمكنه فيها التحكم بالسيارة.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة بالسفر على الطرق السريعة بعد التاسعة صباحًا، لحين تحسن الرؤية.