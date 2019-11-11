انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة المهندس سعدالله رشوان، من أعمال رصف طريق كوم قلبط التابع لقرية جواد حسني، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2020/2019 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنية، بطول كيلو و500 متر ليخدم قرى ديرأمس وكوم قلبط وحفص باتجاه قرى القناوية.

كما تم توسعة وإزالة الإشغالات التى تعوق عملية التوسعة على طريق الصعايدة بقرية بركة غطاس، وبدء الأعمال بالطريق بطول كيلو و400 متر، بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه، ليخدم قرية طلمبات برسيق وعزبة الصعايدة وباقي القرى المحيطة.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية بجميع القطاعات والمشروعات القائمة والجارى تنفيذها، وكذا التواجد الميداني ومتابعة الخطة الاستثمارية والعمل على رفع كفاءة العمل وتذليل الصعاب وحل العقبات، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات والهيئات للعمل على توفير احتياجات المواطنين في شتى القطاعات.