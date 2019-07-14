قرر الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إحالة مدير مستشفى أبو حمص و128 من العاملين بالمستشفى للتحقيق، عقب زيارة الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية لمتابعة سير العمل بالمستشفى، بينهم 70 طبيبًا و53 ممرضة، و5 فنيين وإداريين.

وقال وكيل الوزارة، في بيان له، اليوم، إنه تلاحظ أثناء الزيارة تكدس المرضى باستقبال المستشفى، وذلك لعدم وجود طبيب بالاستقبال على الرغم من وجود 3 أطباء بالجدول المعلن بالقسم، مضيفًا أنه تبين وجود نقص بأدوية ومستلزمات الطوارئ رغم توافر الاعتماد المالي بالمستشفى الذي كفلته الدولة لخدمة المرضى.

وأوضح أن وكيل المديرية قدم اعتذارًا للمرضى المنتظرين، وكلف أحد الأطباء المتواجدين بسرعة الكشف على المرضى المنتظرين، كما كلف فريق التفتيش المالى والإدارى بالمديرية، بمتابعة الانضباط الإدارى بالمستشفى في الفترة المقبلة.