قال الدكتور رجب سلامة مدير مركز البحوث والدراسات التاريحية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، إنّه لجأ إلى مسرحة المناهج داخل الكلية بعد اكتشافه أنّ تلك الطريقة هي الأفضل في تثبيت المعلومات، موضحا أنّ بعض الطلاب انتهجوا تلك الطريقة في الأعوام الماضية.

وأضاف سلامة في مداخلته مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنّ الدور الذي لعبه أمام الطلاب داخل المحاضرات كان لحكيم يوناني، يتحدث عن مجد بعض المدن اليونانية، وضرورة توحدهم.

وأكد سلامة أنّ التاريخ مادة صعبة على الطلاب إذا ارتبطت بالحفظ والتلقين فحسب، لكن بتغيير طريقة العرض والشرح سيصير أسهل وأكثر محبة للطلاب.