قال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إنّ الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتسوية مستحقاتها لدي الجهات الحكومية المختلفة، أدت إلى تحصيل نحو 300 مليون جنيه خلال عام 2019.

وأضاف الخياط خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في الجلسة الخامسة لعام 2019 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، بحضور قيادات الهيئة، أنّ إجمالي القدرات المركبة من مشروعات الطاقة المتجددة بالقطاعين الحكومي والخاص نحو 5700 ميجاوات، بينها 1375 ميجاوات من طاقة الرياح، و1520 ميجاوات من الخلايا الشمسية، 2832 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2022، مشيرا إلى انتهاء إجراءات التشغيل التجاري لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات، والانتهاء من تشغيل أول محطة رياح بنظام BOO بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، إضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية في مراحل مختلفة من التطوير والتي تبلغ إجمالي قدراتها نحو 2200 ميجاوات.

وقال وزير الكهرباء إنّ الاجتماع لمتابعة ما تم إنجازه، يأتي في إطار اهتمام قطاع الكهرباء بزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة حتى 2035 ورفع إتاحية المحطات ورفع كفاءة الوحدات.

من ناحية أخرى شارك وفد مصري في اجتماعات مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بمدينة أبو ظبي، وأكد الوفد خلال لقائه مع المدير العام للوكالة، استمرار التعاون بين الجانبين وترحيب الجانب المصري باستضافة أحد المؤتمرات الإقليمية، التي تعتزم الوكالة تنظيمها خلال العامين المقبلين، بهدف جذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة واستعراض التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.