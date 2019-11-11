قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس موظفين 15 يومًا لاتهامهما بسكب كميات من الزيوت على مقاعد انتظار المرضى.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أحال عددا من موظفي الأمن الإداري بمستشفيات قصر العيني للتحقيق وإيقافهم عن العمل، بسبب سكب الزيوت على المقاعد والاستراحات المخصصة لانتظار المرضى وذويهم خارج العيادات.

وكلف "الخشت"، وفق بيان صادر عن الجامعة، بتنظيف المقاعد على وجه السرعة، مؤكدا أن بقع الزيت لم تستمر أكثر من ساعة واحدة فور العلم بها.

وقال: "صور الزيت أمس كانت تصرفًا خاطئًا من موظفين، وتم إحالتهم للتحقيق وإيقافهم عن العمل، مع تنظيف المقاعد على وجه السرعة، وبقع الزيت لم تستمر أكثر من ساعة فور العلم بها".