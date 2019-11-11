قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، إغلاق 3 منشآت غذائية مخالفة لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري .

جاء ذلك بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والذى أشار إلى المرور على عدد من المنشآت التي تقدم المواد الغذائية شملت، مكان إعداد وتجهيز مطعم، ومخزن خضراوات ومستلزمات إنتاج لمطعم، ومحل مخبوزات بشارع الجمهورية بمدينة بلقاس، وتم تحرير محضرين للمدير المسؤول.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إنه تم إعدام 50 كيلو جرام خضراوات لتغير في الخواص، في حملة قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة على عدد من محلات ومطاعم ومعامل ومنافذ البيع بنطاق المدينة .

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.