نظمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون بمنطقة سجون طرة بحضور عدد من مساعدي وزير الداخلية، على رأسهم اللواء علاء الأحمدي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، اللواء أشرف عز العرب مساعد أوزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء هشام يحيى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن مجالس معنية بحقوق الإنسان لمناقشة أوضاع السجناء وأوجه الرعاية المقدمة لهم خلال الآونة الأخيرة.

كما يشارك في حضور المنتدى بسجن طرة العديد من الشخصيات العامة وعدد من مساعدي الوزير والإعلاميين، ويجرى حضور المنتدى جولة داخل سجن المزرعة لتفقد أوضاع النزلاء ومصانع الأخشاب فضلا عن الإطلاع على الرعاية الرياضية للنزلاء.

كما يستعرض مسؤولو السجون جهود وزارة الداخلية في الارتقاء بحياة السجناء من كافة الجوانب وكافة أوجه الرعاية المقدمة لهم.

وانتقل الوفد إلى مصنع الأثاث المعدني، السجون، أن المصنع يعمل على تصميع جميع الأثاث المعدني، موضحة أن قوة المصنع من المساجين الذين يقضون أحكام، لافتًا إلى أن الوزارة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حريصة على تأهيل السجناء كي يستطيعوا العمل عقب انتهاء مدة الحبس الخاصة بكل سجين.

وقالت "عبير" إحدى السجينات العاملين داخل المصنع، إنها تقضي عقوبة السجن في قضية القتل، منذ عام 2006، مضيفة "بحاول أتعلم صنعة لأنها تنفق على نفسها وأولادها خارج السجن عبر عملها بالمصنع".