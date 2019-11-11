أعلنت الهيئة العربية للتصنيع إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الحديثة الذكية، والتي يتم فيها تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني من خلال التحالف الذي تقوده الهيئة مع شركة وانكسيانج الصينية العالمية وشركة يونيتد إنفستمنت وشركة مواصلات مصر.

واستعرض التراس في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العربية للتصنيع اليوم، الجهود المبذولة من التحالف الذي تقوده الهيئة العربية للتصنيع لضمان تحقيق نجاح التخطيط الأمثل لإنشاء منظومة النقل الذكي بمصر في مجال تشغيل وإدارة وسائل النقل بالمدن طبقا للمعايير والمواصفات العالمية، من حيث تصميم المسارات داخل المدن وكذلك تصميم المحطات والجراجات وورش الصيانة ووسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، بين أسطول النقل ومراكز التحكم التي يمكن من خلالها مراقبة كل أتوبيسات الأسطول من خلال الكاميرات المركبة بكل أتوبيس، ومعرفة عدد الركاب بكل رحلة ومتابعة الإيرادات التي يتم تحصيلها بصفة دورية.

وأضاف أنّ المنظومة الجديدة ستمكن من ربط وسائل المراقبة الإلكترونية لأسطول الأتوبيسات مع أي جهة أمنية لتحقيق الأمان الكامل للركاب، وتجهيز المحطات الرئيسية والمحطات الطرفية والوسطية، وأماكن انتظار السيارات الخاصة تحقيقا لمبدأ Park and Ride بما يتماشى مع مخططات التنمية المستدامة لمدن الجيل الرابع.

وأكد التراس توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته لنقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.

وأشاد بالتجربة التنموية الصينية التي تمثل نموذجا يحتذي به، إذ استطاعت تحقيق معجزة طوال 40 عاما، مشيرا إلى أنّ كبرى الشركات الصينية العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

وأشار التراس إلى التعاون المثمر والناجح بين الهيئة العربية للتصنيع والشركات الصينية، ودعم سفير الصين لتعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في عدد من المجالات المختلفة، والتي شهدت مؤخرًا اهتماما من القيادة السياسية للدولتين في مجال صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

وشدد على أنّ هذا المشروع يعتبر تحولا استراتيجيا لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للأوتوبيسات الكهربائية، موضحا أنّ التحالف يبذل قصارى جهده لضمان تحقيق نجاح التخطيط الأمثل لإنشاء منظومة النقل الذكي بمصر في مجال تشغيل وإدارة وسائل النقل بالمدن طبقا للمعايير والمواصفات العالمية.

وأوضح التراس أنّه لمس إقبالا كثيفا من الشركات العالمية من كافة دول العالم، الذين أبدوا رغبة حقيقية للاستثمار بالسوق المصري، لأنهم يعرفون جيدا أنّ مصر بوابة للعالم العربي والأفريقي.