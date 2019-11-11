قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جري توفير 42 فرصة عمل مباشرة من تمويل 17 مشروعًا ببرنامج "مشروعك" للشباب.

وأضاف "الطماوي" أن إجمالي تكلفة المشروعات التي جري تمويلها تصل إلى مليون و697 ألف جنيه، كما أن الوحدة المحلية تدعم كافة الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل، وتعمل على خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن هذا الدعم انعكس إيجابيا على بعض المشروعات والتي استطاعت أن تنمو بشكل كبير وتتحول من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة تضم الكثير من العمالة منها مشروعات معارض موبيليا، محلات بيع مواد غذائية، أكشاك، صيدليات، كافيتريات، أعلاف، مكاتب مقاولات، مشروعات منزلية.

وأشار إلى أن تجربة مشروعك شجعت العديد من الشباب على تحقيق أحلامهم من خلال توفير الدعم اللازم، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام الجميع للتقدم بطلب التمويل اللازم لمشروعاتهم.