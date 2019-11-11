رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأوضاع في شوارع بوليفيا، مؤكّدة أنَّ فراغ السلطة الذي أعقب استقالة الرئيس إيفو موراليس أمس الأحد، ترك الشوارع في حالة من الفوضى حيث رفضت الشرطة الاشتباك مع المتظاهرين لساعات إذ تم إضرام النيران في الشوارع ونهب المحال ووقعت اشتباكات عنيفة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في مقال أوردته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنَّ مكان تواجد الرئيس موراليس الذي أجبر على الاستقالة من منصبه أمس لم يكن معلومًا وذلك رغم أنَّه قال في تغريدة أمس إنَّ الشرطة تسعى لاعتقاله بشكل غير شرعي وأن الجماعات العنيفة قد هاجمت منزله".

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنَّ الحشود ابتهجت بشدة عندما نزل ضباط الشرطة الذين جرى نشرهم في لاباز أمس، لاستعادة النظام غير أنَّه لم تتضح الصورة بشأن من الذي سيتولى السلطة السياسية عقب أسابيع من احتجاجات بلا هوادة اعتراضًا على نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، في الوقت الذي استقال فيه العديد من المسئولين في الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن السنياتور عن حزب الوحدة الديمقراطية المعارض جانين انيز شافيز قولها، إنَّها ستتولى الرئاسة المؤقتة ودعت إلى عقد جلسة للكونجرس اليوم.

وأشارت إلى أنَّ السياسيين يأملون في تسوية المستقبل السياسي للبلاد اليوم عندما تتم قراءة خطاب استقالة موراليس في الكونجرس، قائلة إنَّ الرئيس المستقيل لم يعترف بأي خطأ وأصر على أنه ضحية انقلاب فيما أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ما يتردد أنه منزل موراليس الذي تم نهبه حيث الأثاث المقلوب وتم تكسير الموجودات وكتابة الشعارات السياسية على الجدران باللون الأحمر.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ المشهد في لاباز تسوده الفوضى، ففي شوارع المدينة والأمطار المنهمرة انسحبت الشرطة بينما رحبت الحشود بانتقال السلطة مستخدمين الألعاب النارية وفي الوقت ذاته نهب آخرون المحال وأشعلوا النيران فيما يبدو أنَّها حرائق ذات دوافع سياسية، وتم قطع مياه الشرب عن أجزاء من لاباز ومدينة "إل التو" المجاورة وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد غير أنه لم يعرف سبب هذا الانقطاع.

وكانت الأزمة السياسية، اندلعت في البلاد عندما أعلن موراليس انتصاره في الانتخابات التي جرت 20 أكتوبر الماضي والتي يشتبه المراقبون الدوليون في أنه جرى تزويرها لتندلع بعدها بأسابيع مظاهرات واسعة تسببت في حالة من الشلل في معظم أرجاء البلاد بينما اصطدمت الجماعات المؤيدة للرئيس مع المحتجين.