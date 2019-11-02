استقالة رئيس مراقبي منظمة الدول الأمريكية للانتخابات في بوليفيا

أعلن رئيس مراقبي منظمة الدول الأمريكية للانتخابات الرئاسية في بوليفيا أرتورو اسبينوسا، استقالته، أمس الجمعة، بعد أن أقر بكتابة مقالات تنتقد الرئيس إيفو موراليس.

وغرد المحام والاستاذ الجامعي المكسيكي "قررت الانسحاب من بعثة المراقبة لعدم التأثير على موقفي الحيادي"، مضيفا: "كان يفترض بي أن اطلع منظمة الدول الأمريكية بمواقفي العلنية السابقة بشأن العملية الانتخابية في بوليفيا".

وأكد مكتب منظمة الدول الأمريكية في عاصمة بوليفيا "لاباز"، لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس" صحة هذه التغريدة.

وأورد الاعلام البوليفي أن اسبينوسا نشر الأسبوع الماضي مقالا كشف فيه رأيه في الانتخابات في بوليفيا، انتقد فيه الرئيس الاشتراكي ايفو موراليس، متهما إياه بالسعي إلى البقاء في السلطة بأي ثمن.

وتحقيق منظمة الدول الأمريكية حول العملية الانتخابية في بوليفيا والذي انطلق أمس الاول الخميس وسيستمر أسبوعين، طلبته حكومة موراليس ورفضته المعارضة.

وكانت أولى الأرقام الجزئية مساء الاقتراع في 20 أكتوبر الماضي، تشير إلى دورة ثانية بين موراليس الذي يحكم البلاد منذ 2006 وخصمه الليبرالي كارلوس ميسا، لكن نتائج جديدة نشرت في اليوم التالي أعلنت فوز موراليس ما أثار شكوكا لدى المعارضة والمراقبين الدوليين بحصول عمليات غش.