قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إنه جري تحرير 33 عقدا نهائيا وابتدائيا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بزمام المركز .

وأضاف "الطماوي" أن عدد الحالات المسددة لقيمة الأرض الزراعية بنسبة 100 % هي 83 طلب بإجمالي 652 فدانا، والحالات المسددة لـ25 % من قيمة الأرض هي 423 حالة، بإجمالي 5034 فدانًا، والحالات المسددة لأقل من 25 % من قيمة الأرض هي 222 حالة، بإجمالي 2957 فدانًا، وجري تسليم 2 عقد نهائي إجمالي مساحة 39 فدانًا، وعقد ابتدائي لإجمالي مساحة 35 فدانًا.

واوضح الطماوي أنه جري قبول 3 طلبات لحالات تقنين وضع يد على أراضي مباني، من إجمالي 25 حالة، وجرى تحصيل رسوم الفحص والمعاينة، تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بها.