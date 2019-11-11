قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة الأرصاد، إنّه يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على باقي أنحاء البلاد نهارًا وبارد ليلًا.

وأضاف شاهين في حديثه لـ"الوطن" أنّ هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة بدءًا من الأربعاء على السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد.

أما الخميس، قال "شاهين" إنّه من المتوقع أن تمتد الأمطار لتشمل أغلب السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشار مدير التحاليل الجوية إلى أنّه من المتوقع أن تخف حدة عدم الاستقرار بدءًا من الجمعة، مع استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال الأحمر، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات لتترواح درجات الحرارة بين 27 إلى 28 درجة.

وأكد شاهين أنّ سقوط الأمطار لن يكون مؤثرًا على حركة الطرق والمرور، كما حذر من الشبورة المائية الكثيفة على محاور ومداخل محافظات الوجه البحري والقاهرة، مشيرًا إلى أنّ درجات الحرارة ستكون أعلى درجتين من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام.