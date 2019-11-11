أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاثنين، تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة غدا الثلاثاء، إلى 19 نوفمبر الجاري، بنفس جدول الأعمال حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل.

وقال بري في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، إن الحملة ضد عقد جلسة نيابية غدا، تهدف إلى الابقاء على الفراغ السياسي.

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان اللبنانى جلسة تشريعية غدا وطالب المتظاهرون أن تكون علنية ومنقولة على الهواء.

ولم يتم الاعلان عن جدول أعمالها إلا أن النائب ياسين جابر، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرئسها رئيس البرلمان، رئيس حركة أمل نبيه بري، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلّق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة.

وأثار هذا الاقتراح انتقادات من ناشطين ومجموعات حقوقية، رأت فيه التفافاً على مطالب المتظاهرين بالاصلاح، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة تستفيد منه، خصوصاً في طرابلس شمالاً حيث مئات الموقوفين الاسلاميين، وفي منطقة البقاع، حيث آلاف المطلوبين بتهم زراعة الحشيشة وترويج المخدرات وتعاطيها.