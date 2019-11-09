قال الإعلامي عمرو أديب، إن لبنان يعيش معاناة، لافتًا إلى أن 60% من محطات البنزين هناك، ليس بها بنزين، بالإضافة إلى مشكلات كثيرة أخرى.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "لازم نشتغل أكتر على مظلة الضمان الاجتماعي، والمواطنين الأكثر فقرًا، وأن نقف بجانب الطبقات المتوسطة، التي تضررت من رفع الأسعار، والقرى الأكثر فقرًا، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار المباشر".

وتابع: "النظرة للمنطقة ليست مريحة، وعندما حدثت بعض المشكلات منذ شهر، تكبدت البورصة المصرية بعد الخسائر، وده معناه إن مستوانا الاقتصادي جيد، مش عظيم ولا ممتاز، لكن إحنا قادرين نشتغل".

وواصل: "مصر من أكبر 4 دول في العالم على مستوى التحويلات النقدية التي جاءت إليها، مع الهند والصين".

وأشار إلى أن مصر ستواجه تحديين كبيرين خلال الأعوام المقبلة، أولهما الديون الداخلية والخارجية، وثانيمها التوظيف والتشغيل وتنظيم الأسرة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة استيعاب الزيادة السكانية.