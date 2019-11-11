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الفراعنة يتحدون غانا على بطاقة نصف النهائي

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"الشافعي" يجتمع بقائمته "خادمي القضاة" لإعداد البرنامج الانتخابي

"الشافعي" يجتمع بقائمته "خادمي القضاة" لإعداد البرنامج الانتخابي

28 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف قانون يتيح للزوجة تطليق نفسها 

28 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف قانون يتيح للزوجة تطليق نفسها 

العثور علي جثة رجل في ترعة الخليل بشبين القناطر

العثور علي جثة رجل في ترعة الخليل بشبين القناطر

فنانو لبنان يدعمون الاحتجاجات لليوم الـ 26: ما قبل الثورة لا يصلح بعدها

فنانو لبنان يدعمون الاحتجاجات لليوم الـ 26: ما قبل الثورة لا يصلح بعدها

أزالو 400 كيلو.. سائحون يشاركون في حملة نظافة جزر الغردقة

أزالو 400 كيلو.. سائحون يشاركون في حملة نظافة جزر الغردقة

شغور في السلطة ببوليفيا بعد استقالة موراليس

شغور في السلطة ببوليفيا بعد استقالة موراليس

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صور.. طلاب "نوعية كفر الشيخ" يحولون "الأكشاك والكبائن" للوحات فنية

صور.. طلاب "نوعية كفر الشيخ" يحولون "الأكشاك والكبائن" للوحات فنية

قصر "ألكسان باشا".. كل ما تريد معرفته عن متحف أسيوط القومي

قصر "ألكسان باشا".. كل ما تريد معرفته عن متحف أسيوط القومي

"في 10 نقاط".. تعرف على المشروع القومي للصوبات الزراعية ببني سويف

"في 10 نقاط".. تعرف على المشروع القومي للصوبات الزراعية ببني سويف

القصة الكاملة لمصرع 5 مواطنين وإصابة آخر في "بالوعة" بالمنوفية

القصة الكاملة لمصرع 5 مواطنين وإصابة آخر في "بالوعة" بالمنوفية

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منها "استبدال الأسلاك المتآكلة".. 12 خطوة تجنبك "ماس كهربائي" بالمنزل

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قبل الإعلان عن حيوان يشبهه.. أبو الهول "لغز" عمره آلاف السنين

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