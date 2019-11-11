اطلقت وزارة الأوقاف البرنامج التأهيلي الثاني للأئمة الجدد بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية، اليوم الإثنين ، على أن يستمر حتى الـ25 من نوفمبر الجاري، ويضم هذا البرنامج 140 إمامًا من الأئمة الجدد من مختلف محافظات الجمهورية، ويقوم بتدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في جميع فنون العلم والمعرفة .

وأكد بيان الوزارة أن الوزير اعتمد أربع دورات تدريبية متتالية تشمل 560 إمامًا من مختلف محافظات الجمهورية للتدريب في الفترة من 27 / 10 / 2019م إلى 26 / 12 / 2019م، وذلك في إطار خطة الوزارة لتأهيل الأئمة الجدد علميًا وإداريًا وماليًا وتطوير الأداء الدعوي والعلمي والمهني للأئمة ومنهجها في تجديد الخطاب الديني.