قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 34 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، ثم قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، التي أصدرت قرارها المتقدم.