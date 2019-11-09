تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم اليبت 9 نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة نظر إعادة محاكمة 48 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة التبين".

- تنطلق النسخة الأولى من معرض زهور الخريف الذي تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحديقة المتحف الزراعي لمدة 45 يوما بمشاركة أكثر من 170 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في مجال زهور القطف ونباتات الزينة وشركات "اللاند سكيب".

- تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "ديستنشن أفريكا" في القاهرة ، الذي ينظمه المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

- ينظم متحف الفن الإسلامي، معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان (ولد الهدى)، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

- تبدأ وزارة الأوقاف توزيع المرحلة الأخيرة من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالي 94 طنًا.

- تواصل دار الأوبرا المصرية النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية من نيويورك، حيث تبث في الثامنة مساء غدا، إلى المسرح الصغير، أوبرا "مدام بتر فلاي" للموسيقار الإيطالي الشهير جاكومو بوتشيني.

- يقيم متحف الفن الإسلامي حفلا فنيا للإنشاد الديني في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

- يحيي الموسيقار عمر خيرت، في الثامنة مساء، أمسية فنية، على المسرح الكبير، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

- يحيي الفنان إسماعيل صادق أمسية فنية بمصاحبة فرقته "الفن الصادق"، على مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

- يقدم الفنان محمد ثروت، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" بمصاحبة فرقة الانشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، باقة من الأعمال الدينية، يسبقه فاصل غنائي لكل من الفنانين إبراهيم فاروق، أحمد العامري، تامر نجاح وأحمد نافع، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

- يلتقي منتخبا الأوليمبي النيجيري وساحل العاج، في الخامسة مساء، على استاد السلام، فيما يلتقي منتخبا الأوليمبي جنوب إفريقيا وزامبيا، في الثامنة مساء غد، على استاد السلام، وذلك في إطار مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

- يلتقي فريقا تشيلسي وكريستال بالاس، في الثانية والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا بيرنلي ووست هام يونايتد، نيو كاسل وبورنموث، توتنهام هوتسبر وشيفيلد يونايتد، ساوثهامبتون وايفرتون، في الخامسة مساء، فيما يلتقي فريقا ليستر سيتي وأرسنال، في السابعة والنصف مساء، وذلك في إطار مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم.

- يلتقي فريقا الأفيس وبلد الوليد، في الثانية ظهرا، كما يلتقي فريقا فالنسيا وغرناطة، في الخامسة مساء، وفريقا إيبار وريال مدريد، في السابعة والنصف مساء، فيما يلتقي فريقا برشلونة وسيلتا فيجو، في العاشرة مساء، في إطار مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

- يلتقي فريقا الهلال السعودي واوراوا دياموندز الياباني، في السادسة والنصف مساء، على استاد جامعة الملك سعود، في إطار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.