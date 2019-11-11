قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إنّه تم تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية، وهو أحد المشروعات المرتبطة بالبيئة، مثل مشروعات تجميع وكبس وتدوير قش الأرز، الذي كان يسبب مشكلات ضخمة جدا لمصر، والسبب في السحابة السوداء والاحتباس الحراري.

وأضاف يوسف خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الاولى بالتليفزيون المصري، أنّ الدولة أخذت الكثير من الإجراءات الرادعة ضد ظاهرة حرق قش الأرز من جانب الفلاحين، خاصة أنّ 42% من حجم تلوث الهواء سببه قش الأرز.

وتابع يوسف أنّ قش الأرز يستخدم حاليا في أعلاف الحيوانات بعد إعادة تدويره، كما أنّ قطاع البترول له دور رائد في العمليات التحويلية، لاستخدم قش الأرز في صناعة الأخشاب، من خلال شركة البتروكيماويات، لافتا إلى أنّ هذه العملية تتم من خلال مواد كيميائية بسيطة، وأنّ الأخشاب المصنعة من قش الأرز، تدخل في العديد من صناعات الأثاث والأرضيات الخشبية.