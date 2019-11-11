تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عددا من الكليات اليوم، وأجرى جولة في المكتبة السمعبصرية بكلية الآداب، ضمن خطة تقديم التسهيلات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، لاستكمال مسيرتهم التعليمة بشكل أفضل، بحضور الدكتور اشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ المكتبة تطبع المقررات الدراسية للطلاب بطريقة برايل، وبها العديد من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة تشغيل الشرائط الصوتية وتسجيل المحاضرات، فضلا عن مجموعة قيمة من الكتب تم طباعتها بطريقة برايل، يبلغ عددها أكثر من 450 كتابا.

وأضاف أنّ الجامعة تخطط لطباعة بعض الكتب العالمية بطريقة برايل، فضلا عن الإعداد لدورات تدريبية لهم ليتمكنوا من أداء الامتحان بطريقة ذاتية دون الاعتماد على المراقب.

وشملت الجولة التفقدية مسرح كلية التجارة وعدد من القاعات التدريسية في الكلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، كما تابع خطة الكلية الخاصة بالأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الحالي.