قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل نظر المعارضة الاستئنافية، المقدمة من مالكة شركة بمدينة الرحاب، على الحكم الصادر بتغريمها لإدانتها بسرقة وتقليد العلامة التجارية العالمية "APPLE"، واستخدامها على بعض المنتجات المعروضة لديها، وذلك فى الدعوى المقامة من مجموعة شركة "APPLE" العالمية ومقرها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لجلسة 18 نوفمبر الجاري، لتنفيذ طلبات الدفاع.

وعقدت المحكمة جلستها، اليوم، واستمعت للدكتور ماهر مقار، دفاع مالكة الشركة، والذي طلب التصريح بإجراء تحريات عما إن كان المُنتج المُدعي تقليده صادر من شركة APPLE العالمية، من عدمه، حيث أن تقرير الفحص الفني، الصادر من إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، أشار إلى وجود تطابق ما بين علامة الشركة وأحد الجرابات المُحرزة من الشركة الكائنة بمدينة الرحاب.

وقدّم مقار للمحكمة فواتير، تثبت شراء موكلته كميات من بضاعتها من دولة الصين، حيث يقع هناك مصنع لشركة APPLE.

يُشار إلى أن النيابة العامة أقامت، عن طريق الادعاء غير المباشر، دعوى ضد "ا.س" مالكة الشركة، حملت رقم 1083 لسنة 2019، جنح اقتصادية القاهرة، واتهمتها أنها وبتاريخ 10 يناير 2018، استعملت بسوء قصد العلامة التجارية المملوكة لشركة آبل تك، والمسجلة طبقا للقانون، وذلك عن طريق وضعها على لافتة الشركة المملوكة لها بالرحاب، كما واجهت مالكة الشركة اتهامات أخرى منها حيازة "بقصد البيع" منتجات عليها علامة تجارية مُقلدة على شركة "آبل" على نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية، مع علمها بذلك، وذلك وفقًا لتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية، اتهام آخر أُضيف للقائمة وهو القيام بما من شأنه خلق انطباع لدى الغير "غير حقيقي ومضلل" للمستهلك، وطلبت النيابة بمعاقبتها بمواد القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك بمواد قانون حماية المستهلك.

كما أوضح المحضر المُحرر بمعرفة مفتش الرقابة التجارية، أنه وبناء على الشكوى المقدمة من وكيل شركة آبل تك والمالكة للعلامة التجارية APPLE، والذي يتضرر فيها من شركة بمدينة الرحاب، لاستخدامه العلامة التجارية APPLE على لافتة الشركة، فقد انتقل إلى هناك على رأس حملة تفتيش، حيث تم أخذ عينة من جرابات الهواتف المحمولة التى تحمل علامة الشركة الشاكية، وأرسلها إلى إدارة العلامات التجارية لفحصها لبيان عما إن كانت مُقلدة من عدمه.

وانتهى تقرير الفحص الفني، الصادر من إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى وجود تطابق بين العلامتين فى اسم العلامة "APPLE ورسم التفاحة"، وأصدرت محكمة أول درجة حكما بإدانة مالكة الشركة وتغريمها، وتقدمت الأخيرة بمعارضة على الحكم، ونظرتها المحكمة اليوم، وأصدرت القرار المتقدم.