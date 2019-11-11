التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، وفد شركة "فولكس فاجن" الألمانية، الذي ضم مدير اللوجستيات، مدير المشروعات الجديدة، مدير السياسات الدولية، المدير الإقليمي لمبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا، وكريم نجار رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن مصر، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وخلال اللقاء أعرب وفد "فولكس فاجن" عن تطلعه للاستثمار في السوق المصري الواعد في صناعة السيارات، لا سيما في ضوء ما تتمتع به مصر من سوق محلية كبيرة، وقابلة للزيادة من خلال التصدير للدول والتجمعات الاقتصادية التي تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع مصر.

وأضاف الوفد أنّه يولي اهتماما كبيرا بنسبة المكون المحلي، ومن ثم فإنّ المقترح الذي تقدمه الشركة يركز على زيادة نسبة المكون المحلي للمركبات التي سيتم إنتاجها في مصر، والتي ستعمل بالغاز الطبيعي.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بما تضمنه مقترح شركة "فولكس فاجن" من تفاصيل، سواء ما يخص نوع المركبات المقترح إنتاجها والتي تناسب الاحتياجات المصرية، أو ما يتعلق بمراحل التشغيل ونسب المكون المحلي، لا سيما في ضوء ما تتمتع به الشركة من سمعة عالمية في مجال انتاج السيارات.

وأكد مدبولي ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام كبير بتوطين صناعة السيارات في مصر، خاصة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم، كما وجّه الوزراء المعنيين بمتابعة تفاصيل التعاون المقترح مع الشركة الفترة المقبلة، لتدشين التعاون المقترح في أقرب وقت ممكن.