أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحة بالدقهلية عن غلق المياه عن مدينة منية النصر والقرى التابعة لها وذلك غدا الثلاثاء الموافق 12/11/2019 اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 ليلا.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن غلق المياه سيتم للعمل على تغيير عداية على خط مياه قطر 550 مم قادم من مرفق مياه بساط كريم الدين والمغذي لمنية النصر.

وذكرت أن المناطق المتأثرة هي: مركز ومدينة منية النصر والقرى التابعة له.

وأشارت إلى أنه لأي شكاوي فإن الشركة ستستقبلها علي الخط الساخن رقم 125، وأكدت على المصالح الحكومية والمواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.