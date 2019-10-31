أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات، تبدأ في الساعة الـ 11 مساء غدٍ الجمعة، وحتى الساعة الـ 7 صباح السبت، لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل بمحطة الصرف الصحي ببولاق الدكرور، ما يضطرها لقطع ضخ مياه الشرب.

قالت الشركة إن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هي شارع الهرم بدءا من ميدان نصر الدين حتى المساحة، وشارع الهرم حتى تقسيم عمرو بن العاص الأول والثاني والثالث، وترعة عبدالعال 1 و2، وكفر طهرمس.

وتهيب المحافظة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات المياه النقية والصالحة للشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.