استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيكولاس جاريليدس، سفير اليونان الجديد في مصر.

وخلال اللقاء، أعرب السفير اليوناني عن سعادته بتمثيل بلاده لدى مصر التي ولد وعاش فيها فترة من حياته، مؤكداً على ما يكنه الشعب اليوناني من مشاعر الإخاء والمودة تجاه الشعب المصري.

وأكد السفير أنه سيعمل جاهداً على القيام بكل ما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، لا سيما من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر واليونان، والتي شهدت طفرات إيجابية مشهودة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، مشيرا إلى التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان باعتباره ركيزة هامة للتعاون المتميز في منطقة شرق المتوسط، متمنيا التوفيق لسفير اليونان الجديد بالقاهرة، مؤكداً استعداد الحكومة لتيسير إجراءات المستثمرين اليونانيين في مصر.