شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول، بين المحافظة وبنك مصر، لإقامة وحدة مصرفية بمنطقة "مطوبس الصناعية"، لإنهاء المعاملات المالية للمستثمرين، وتخفيف العبء عنهم، وإنهاء معاناة ظلت لسنوات.

حضر التوقيع، اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، ومبروك حجاج المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الاستثمار، والدكتور إيهاب شحاتة، نائب مدير عام الشئون القانونية في بنك مصر، والمحاسب علي الطباخ، مدير إدارة الشئون المالية، وعادل بزاوي، مدير إدارة الشئون القانونية، ومحمود عادل، وأحمد معوض، وحامد إبراهيم، ممثلي بنك مصر.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم توقيع عقد بين المحافظة وبنك مصر، لإقامة الوحدة المصرفية داخل المنطقة الصناعية بـ"مطوبس"، بالمبنى الإداري بالمنطقة، على مساحة 700م، الدور الأرضي على مساحة 350م، والأول علوي 350م، وذلك بناءً علي مزايدة علنية عامة يوم 6 أغسطس 2019م.

وأضاف المحافظ، أن العقد مدته 20 عامًا، وذلك للتخفيف على كاهل المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وإنجاز سرعة إنهاء المعاملات المالية لرجال الأعمال والمستثمرين المترددين على المنطقة الصناعية، وكذلك أهالي منطقة مطوبس، لافتًا إلى جاهزية موقع إقامة الوحدة المصرفية بداية من اليوم.

وطالب "طه"، وفد بنك مصر بعمل "بروشور" للخدمات البنكية، للتسهيل على المستثمرين بالمنطقة، والتعريف بالخدمات المصرفية المختلفة والاستشارات المصرفية، وتلقي المقترحات وحل المشكلات، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية تشهد العديد من التوسعات وإقامة المشروعات الجديدة.

وقدم المحافظ، خالص الشكر لرئيس مجلس إدارة بنك مصر، لإزالة المعوقات، لخدمة المستثمرين في المنطقة الصناعية، وأهالي مطوبس.