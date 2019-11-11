افتتح اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، محطة رفع صرف صحي كفر العرب بقويسنا، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فرع المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والنائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، وممثلي الشركات المنفذة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وشهد المحافظ تجارب التشغيل واستمع إلى شرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن المحطة، والتي تتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 3.5 كم لقرية كفر العرب، 13 كم لقرية أم خنان بإجمالي طول 16.5 كم وخط طرد بطول إجمالي 1.2 كم بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه، وجرى نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، والتسليم الابتدائي، ويخدم المشروع عددا من القرى هي كفر العرب وأم خنان والعجايزة، ويستفيد منها 28 ألف نسمة.

وفي ذات السياق، تفقد المحافظ مشروع محطة معالجة صرف صحي "أم خنان" وروافعها بقويسنا، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المحطة، والتي تتكون من (المدخل والمصافي والراسب الرملي، وحدة المعالجة الرئيسية (R.B.C) وتشمل "أحواض الترسيب، والحمأة المعادة، وأحواض مزج الكلور، وأحواض التجفيف، ومبنى التوليد، ومبنى المخزن والورشة، والمبنى الإداري، وغرفة الحارس"، هذا وتعمل المحطة بطاقة 8 آلاف م3/يوم، بتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه، وجرى نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية والتسليم الابتدائي.

كما تخدم المحطة قرى أم خنان وتوابعها "طه شبرا، وأم خنان، وشبراقبالة، والعجايزة، وكفر زين الدين، وكفر العرب، ومنشاة أم خنان، وكفر أبشيش"، ويستفيد منها 200 ألف نسمة.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، ومنها خدمة الصرف الصحي، والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشددا أن خدمة الصرف الصحي من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، وتقديم الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.